Straf met uitstel nadat man ex-werkgever van vrouw klappen gaf



18 februari 2019

Nicolas G. uit Heist-op-den-Berg is schuldig bevonden aan slagen en verwondingen. De man kreeg een celstraf opgelegd van zes maanden met uitstel. Hij moet zich wel aan enkele voorwaarden houden. De man trok in maart 2017 samen met zijn vrouw naar de voormalige werkgever van zijn vrouw. Daar kwam het tot een heftige discussie over het achterstallige loon dat de werkgever hen nog moest. “Beklaagde deelde een vuistslag uit”, vertelde openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens vorige maand. “Het slachtoffer liep een neusbreuk op.” De feiten werden niet betwist door G. Hij vertelde de rechter dat dit inderdaad nooit had mogen gebeuren. “Hij heeft een zwaar verleden, maar intussen heeft hij zijn leven opnieuw op de rails”, klonk het bij zijn advocaat. Er werd een werkstraf gevraagd, maar daar werd niet op in gegaan. Rechter Suzy Vanhoonacker veroordeelde hem naast de celstraf van zes maanden met uitstel ook nog tot een geldboete van 800 euro. Aan het slachtoffer werd een schadevergoeding toegekend van net geen 4.230 euro.