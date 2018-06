Straf met uitstel gevraagd voor GHB-gebruikster 12 juni 2018

Twaalf maanden cel en een geldboete van 1.000 euro met probatie-uitstel gekoppeld aan een residentiële opname. Die straf hangt een veertigjarige vrouw uit Heist-op-den-Berg boven het hoofd. Ze testte op 12 januari 2018 positief bij een speekseltest. "In de auto werd nog een flesje van 25 centiliter met GHB aangetroffen en twee lege flesjes met restanten van GHB. Verder vond de politie ook nog 1,9 gram speed", zegt openbaar aanklager Peter Peereboom. De verdediging ontkende de feiten niet. Volgens hen ontspoorde alles na het overlijden van haar vriend zo'n vijftien jaar geleden. Inmiddels doet ze er alles aan om haar verslaving onder controle te krijgen. "Sinds kort is ze ook in behandeling na een residentiële opname", aldus de raadsman. Hij vroeg een opschorting. Een vonnis volgt op 25 juni. (TVDZM)