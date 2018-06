Stoffenwinkel gaat in winterslaap HET MACHIEN START NA WERKEN AAN ACADEMIES MET NIEUW CONCEPT ANTOON VERBEECK

12 juni 2018

02u55 0 Heist-Op-Den-Berg Stoffenwinkel Het Machien in de Oude Godstraat is met een totale uitverkoop gestart en gaat enkele versnellingen lager. Noodgedwongen, volgens zaakvoerster Sophie Hansart, want haar winkel is sinds de werken aan de teken- en muziekacademie moeilijker te bereiken en klanten vinden er geen parking.

De teken- en muziekacademie in de Oude Godstraat wordt zo'n 2.600 vierkante meter groter. Om die uitbreiding soepel te doen verlopen, werden er in de straat een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo werd de straat autovrij gemaakt, verdwenen er parkings en komen er binnenkort containerklassen op een deel van de rijbaan te staan.





Stoffenwinkel Het Machien, de overbuur van de academies, is helemaal niet tevreden over de manier waarop de gemeente de werken aanpakt. "Als de gemeentepolitiek beslist om jouw straat af te sluiten, een permanent parkeerverbod instelt en het voetgangers quasi onmogelijk maakt om zich tot bij ons te bewegen, dan hoef ik er geen tekeningetje bij te maken over de impact op de winkel. Het aantal klanten is de laatste weken flink achteruitgegaan. Bovendien zijn er dagelijks chauffeurs die het verbod aan hun laars lappen en hier toch doorrijden, vaak aan een hoge snelheid", zegt zaakvoerster Sophie Hansart.





"Het heeft ook een impact op mijn gezin, want wij wonen hier twee huizen verder. Mijn zoontje heeft een visuele beperking en kon sinds enkele maanden zelfstandig op stap gaan met zijn stok. Dat zal er hier tot oktober 2019, wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, niet meer inzitten."





Uitverkoop

"Ik heb lang nagedacht over een oplossing. De conclusie: Het Machien moet tijdens deze werken in een winterslaap. Er zit niets anders op dan de winkel de komende weken volledig uit te verkopen en daarna met een nieuw concept verder te gaan, mogelijk onder een nieuwe naam. De focus ligt dan meer op de workshops en stoffenverkoop. Die verkopen zullen dan maandelijks enkele dagen plaatsvinden. Ook online zoeken we voor aangepaste oplossingen, dus stofjes shoppen kan nog wel altijd. We hopen midden september ons winterslaapconcept op te starten. De komende weken is iedereen welkom op onze uitverkoop", zegt Sophie.





"Volgende week geldt er in de straat enkelrichtingsverkeer en zal het verkeer van de Oude Godstraat richting de Bergstraat kunnen rijden. Voetgangers kunnen langs beide richtingen door en zullen gescheiden zijn van het verkeer", reageert burgemeester Luc Vleugels (CD&V). "Ik geef toe: wegenwerken veroorzaken last. Maar men kan geen eierkoek maken, zonder schalen te breken. Laat ons eerst de situatie afwachten. Deze periode is moeilijk voor de handelaars in de omgeving van de Oude God. Ik roep de handelaars op om creatief met de situatie om te springen en aan de bevolking wil ik vragen om de handelaars extra te steunen."