Stickers waarschuwen brandweer voor huisdieren 15 maart 2018

02u33 0

Katleen Vantyghem van oppositiepartij N-VA is voorstander van het invoeren van stickers die brandweerlui waarschuwen voor de aanwezigheid van huisdieren. Het raadslid bracht het punt ter sprake tijdens de gemeenteraad van dinsdagavond. "Met een eenvoudige sticker 'huisdieren aanwezig' aan de voordeur kan veel leed voorkomen worden. Bij noodsituaties, zoals brand of een ongeval, worden vanzelfsprekend in de eerste plaats de mensen geholpen. Maar dikwijls is het ook mogelijk de dieren te redden. Toch worden deze in al de drukte en door onwetendheid aan hun lot overgelaten." Het idee is afkomstig van een brandweerzone uit de Westhoek. "De aanwezigheid van huisdieren is zeker een aandachtspunt tijdens noodsituaties. Het werken met stickers wordt momenteel bekeken door de brandweerzone Rivierenland en zal worden uitgewerkt voor alle aangesloten gemeenten, en dus niet alleen voor Heist", aldus burgemeester Luc Vleugels (CD&V). (AVH)