Stelende vrijwilliger krijgt opschorting 13 februari 2018

02u47 0

Een 77-jarige vrijwilliger van voetbalclub KSK Heist heeft opschorting van straf gekregen voor gesjoemel bij de ticketverkoop voor de wedstrijden tegen Antwerp, KFCO Beerschot-Wilrijk en Lierse. Volgens de club is de diefstal groter en loopt deze op tot vijfhonderd tickets en een buit van 5.000 euro. "Oplichting, vervalsing en misbruik van vertrouwen", oordeelde het parket. Hij werd bovendien beticht van de diefstal van 116 euro bestemd voor de scheidsrechters. De aanklager had opschorting van straf gevorderd, net als de verdediging. "Mijn cliënt is door zijn ontslag al genoeg gestraft. Die club was zijn leven en nu mag hij er niet meer binnen." (WVK)