Steenweg uurtje afgesloten na kop-staartongeval TVDZM

20 november 2018

De Liersesteenweg (N10) in Heist-op-den-Berg is dinsdagavond een klein uurtje afgesloten geweest na een verkeersongeval. Omstreeks 15.30 uur botsten twee auto’s tegen elkaar. Het ging volgens de eerste vaststelling van de lokale politiezone Heist-op-den-Berg om een kop-staartaanrijding. De schade was groot. Of er ook gewonden vielen, is niet duidelijk. Door de schade en de takeling werd de rijbaan afgesloten voor het verkeer in beide richtingen. Tussen de Mechelsesteenweg en de Schoorstraat moest het verkeer een omleiding volgen.