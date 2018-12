Springkastelenfestival van vijf dagen in De Sporthal Antoon Verbeeck

11 december 2018

In De Sporthal langs de Lostraat vindt van woensdag 26 december tot en met zondag 30 december een eerste editie van het Springkastelenfestival plaats. Initiatiefneemster is Elke Van den Bosch, zaakvoerster van de cafetaria van De Sporthal. “Schoolvakanties zijn voor ons een rustige periode. Om wat meer leven in de brouwerij te brengen, organiseren we al enkele jaren tijdens de zomer een groot biljarttornooi, maar we willen ook iets leuks in de winter doen. Aangezien er heel wat kinderen hier komen sporten, dachten we aan een Springkastelenfestival voor kinderen”, legt Elke uit. “De zaal komt vol te staan met springkastelen en hindernisparcours, een twintigtal in totaal. De eerste vierhonderd aanwezigen op 26 december ontvangen van de kerstman een goodiebag met snoepjes, speelgoed en gadgets.” De eerste editie van het Springkastelenfestival vindt plaats van 10 tot 20 uur. De inkom bedraagt 4 euro.