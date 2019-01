Spoorwegstraat voortaan deels enkelrichting Antoon Verbeeck

28 januari 2019

11u57 0

De Spoorwegstraat in Heist-op-den-Berg kent voortaan een inrijverbod vanuit de Hoge Brugstraat. Zo geldt er in een deel van de straat enkelrichtingsverkeer. De komst van een nieuw voetpad tussen de Hoge Brugstraat en de Oude Gendarmeriestraat en de toekomstige realisatie van de fietsostrade is de aanleiding van de wijziging, die eind vorig jaar door het toenmalig schepencollege werd goedgekeurd. “Door de aanleg van het voetpad wordt de straat te smal voor kruisend autoverkeer. Bovendien moet deze nieuwe verkeerssituatie het sluipverkeer tegengaan. Op termijn zal ook de toekomstige fietsostrade door de Spoorwegstraat lopen waardoor een meer autoluwe omgeving wenselijk is. Om de interne circulatie binnen het woongebied zo weinig mogelijk te verstoren, werd bewust gekozen om het gedeelte waar éénrichtingsverkeer geldt zo kort mogelijk te houden, namelijk tussen Hoge Brugstraat en Oude Gendarmeriestraat”, deelt de gemeente mee.