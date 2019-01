Spijbelende leerlingen voor klimaatmars krijgen geen sanctie Antoon Verbeeck

17 januari 2019

16u44 0 Heist-Op-Den-Berg Een 200-tal leerlingen uit Heist-op-den-Berg en Berlaar waren vandaag afwezig op school om te kunnen deelnemen aan de klimaatmars. Vanmorgen om 9 uur namen de scholieren de trein richting Brussel.

Het merendeel van de leerlingen loopt school bij het Heilig-Hartcollege in Heist-op-den-Berg. Daar spreekt men van een 150-tal afwezigen. “Alle ouders van de afwezige leerlingen ontvangen een mail met daarin de melding dat hun kind vandaag heeft gespijbeld. Een sanctie komt er niet. Wanneer ouders niet op de hoogte waren van de afwezigheid van hun kind, willen we bekijken of we de leerling in kwestie kunnen sanctioneren”, klinkt het daar. De leerlingen van het college kregen in Brussel het gezelschap van leerlingen van het GO! Atheneum Heist en Heilig Hart van Maria Berlaar. “Wij hebben geen probleem met de klimaatmars, alleen gelden er natuurlijk nog wel regels rond afwezigheid op school”, zegt directeur van Heilig Hart van Maria Berlaar Jan Van Craen. “De leerlingen die vandaag in Brussel zaten, werden genoteerd als onwettig afwezig zonder gevolgen. Stel dat dit een wekelijks of maandelijks gegeven wordt, dan zullen we uiteraard bespreken hoe we hiermee omgaan.”