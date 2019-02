Soep- en toastbar Potaasj! opent op 1 maart in Bergstraat Antoon Verbeeck

19 februari 2019

16u10 0 Heist-Op-Den-Berg In de Bergstraat opent op 1 maart de nieuwe soep- en toastbar Potaasj! de deuren. Zaakvoerder en chef is de 42-jarige Dave Nys, afkomstig van Pijpelheide maar momenteel woonachtig in Hulshout.

“Twintig jaar geleden stapte ik als student in Leuven een soepbar binnen. Dit wil ik ook gaan doen, dacht ik toen. Voor mijn vorige job moest ik vaak de baan op en ik was het beu. Op café heb ik beslist: ik wil een eigen zaak, het liefst in een winkelstraat”, legt Dave uit.

“Enkele maanden geleden heb ik een lijst gemaakt van alle winkels die in de Bergstraat te huur of leeg stonden. Daarna ben ik beginnen rondbellen. Dit pand, dat voordien een zakenkantoor was, was uiteindelijk echt wat ik zocht.”

Altijd tomatensoep

Horeca is voor Dave geen onbekend terrein, want in het verleden kookte hij in bijberoep bij een traiteur. Beginnen doet Potaasj! met een kleine kaart. “Klanten krijgen de keuze uit drie soepen, waarvan één tomatensoep, een seizoensgroentesoep en een speciale soep. Alleen de tomatensoep is een blijver, de andere soepen worden afgewisseld. Alle soepen kan je trouwens per liter aankopen.”

Daarnaast zijn er ook de toasts en bruschetta’s. Ook daar veranderd het aanbod geregeld. “Van andere zelfstandigen uit de Bergstraat kreeg ik te horen dat een soep- en toastbar iets nieuw is en een gat in de markt is. Ik merk toch wel dat de bezoekers van de Bergstraat nieuwsgierig zijn en door het venster kijken. Dat is al een goed teken”, lacht Dave. Voor meer informatie surf je naar www.potaasj.be.