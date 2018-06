Sint Janskermis voor één keer naast sporthal 18 juni 2018

Door de herinrichting van de dorpskern in Wiekevorst zal de jaarlijkse Sint Janskermis dit jaar uitzonderlijk verhuizen naar de terreinen naast sporthal De Wimpel en feestzaal Sint Jan in de Dalstraat. De Koninklijke Fanfare Sint Jansvrienden heeft het programma voor de jaarlijkse Sint Jansfeesten ook grondig aangepast. "Het terras van feestzaal Sint Jan zal uitzonderlijk elke dag geopend zijn, zodat dorstige kermisgangers zich tegoed kunnen doen aan een lekker drankje terwijl de kinderen zich vermaken op de kermis. De voetballiefhebbers kunnen in de zaal de WK-voetbalmatchen live volgen op groot scherm", deelt de fanfare mee. Op zaterdag 23 juni is iedereen welkom om de voetbalmatch België - Tunesië te volgen. Nadien zijn er optredens van fanfares. Op maandag 25 juni is er een kaartwedstrijd, de dag erna een seniorennamiddag. (AVH)