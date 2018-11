Shopaholic die geld ontvreemdde van werkgever krijgt straf met uitstel TVDZM

26 november 2018

16u15 0 Heist-Op-Den-Berg De rechter in Mechelen heeft een 44-jarige vrouw uit Begijnendijk schuldig bevonden aan huisdiefstal. De vrouw ging er bij haar werkgever vandoor met meer dan 30.000 euro. Geld dat bestemd was om haar koopverslaving te financieren.

De vrouw werkte lange tijd als boekhoudster in een horecagroothandel in Booischot. Gedurende vijf jaar ging ze ervandoor met geld van haar werkgever. Ze vervalste namelijk de lijst van schuldeisers van het bedrijf en gaf de rekeningnummers van haar eigen schuldeisers door. Ze liep uiteindelijk tegen de lamp toen het bedrijf argwaan kreeg toen er geld uit de kassa was verdwenen. Uit camerabeelden bleek toen dat de vrouw hiervoor verantwoordelijk was. De vrouw werd verhoord en gaf de feiten toe. Ze probeerde hen wel te minimaliseren. Zo was er volgens het parket en de burgerlijke partij sprake van een buit van zo’n 115.000 euro, de verdediging ontkende die grote geldsom.

Koopverslaving

Het gestolen geld werd door de 44-jarige vrouw voornamelijk gebruikt om haar rekeningen te betalen in tal van beautyshops en online-kledingzaken maar ook voor de rekening van het water en telefonie. Een gevolg van haar koopverslaving die ze had ontwikkeld door een hele reeks tegenslagen. Het parket tilde zwaar aan de feiten. Onder meer omdat de vrouw al meerdere malen beloofd had om het geld terug te storten maar dit nog altijd niet gedaan had. Het vorderde een celstraf van twee jaar met probatie-uitstel. Op die eis ging de rechter niet in. Ze veroordeelde de vrouw wel tot een gevangenisstraf van twaalf maanden met volledig probatie-uitstel. Aan haar vorige werkgever werd een provisionele schadevergoeding toegekend van 35.000 euro.