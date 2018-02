Secundaire scholen organiseren congres rond kansarmoede 20 februari 2018

Alle Heistse secundaire scholen organiseerden in het Heilig-Hartcollege een gemeenschappelijk pedagogisch congres voor al hun medewerkers. 340 personen werden uitgenodigd. Na de verwelkoming volgden er meer dan 50 workshops over thema's gelinkt aan kansarmoede. Bedoeling van het congres was in de eerste plaats dat de medewerkers van de scholen meer inzicht krijgen in het complexe web van kansarmoede: wat is het, hoe ga je ermee om, hoe ga je om met kansarme jongeren en hun ouders, zowel in de klas als daarbuiten.





(AVH)