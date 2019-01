Schuttersvereniging huldigt haar kampioenen Antoon Verbeeck

28 januari 2019

De Heistse Schuttersvereniging (HSV) huldigde op 25 januari haar clubkampioenen. Tom Saudemont werd voor de twaalfde achtereenvolgende keer Belgisch kampioen parcoursschieten. Joeri Weckx werd Nederlands kampioen in de discipline Dynamic Service Rifle en hij behaalde met de Belgische militaire ploeg de overwinning in de internationale militaire kampioenschappen van de Nato, waaraan 52 landen hebben deelgenomen. Daarnaast werden ook kampioenen Hans Van der Veken, Peter Borrey, Alwin Roosen, Marc Lauwers, Peter Vercammen, Alex Vranckx en Geert Jacobs gehuldigd. Burgemeester Luc Vleugels kwam langs op de kampioenen te feliciteren.

De club bestaat dit jaar 35 jaar en behaalde in haar bestaan zo’n 45 nationale titels in het pistoolschieten. HSV is de grootste privaat schietclub met eigen stand in ons land.