Schriekse kindercarnavalstoet telt meer wagens Antoon Verbeeck

04 april 2019

13u54 0

De kindercarnavalstoet van de Vrije Basisschool De Groeituin en de Uylegilde trekt op zaterdag opnieuw door de Schriekse straten. 48 carnavalsgildes zullen met hun wagen van de partij zijn, dat zijn er meer dan vorig jaar. “Vorig jaar telde onze stoet nog 38 gildes. Deze stijging is een verdienste van onze groep. We steunen andere gildes, door bijvoorbeeld hun eetdag te bezoeken, en onze stoet heeft ook een goede reputatie. Andere gildes weten de ambiance hier in Schriek wel te appreciëren”, zegt Monique Goovaerts van de Uylegilde. Naar schatting lopen er zo’n 200 volwassenen en een 300 kinderen zaterdag mee in de stoet. “Wellicht zijn het er meer, want de inschrijvingen liepen de laatste dagen nog goed binnen”, klinkt het. Om 13 uur komen de wagens samen in het centrum van Schriek, 44 minuten later wordt het startschot van de stoet gegeven. Om 16 uur is er een kinderfeest in de parochiezaal. Het carnavalbal met dj Flipper en gastoptredens van Ronny Lee en Jettie Pallettie start om 21 uur.