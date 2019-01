Scholieren uit Heist en Berlaar spijbelen morgen voor klimaatmars Antoon Verbeeck

16 januari 2019

16u05 0 Heist-Op-Den-Berg Scholieren uit Heist-op-den-Berg en Berlaar trekken morgen met de trein richting Brussel om daar deel uit te maken van de klimaatmars van ‘Youth For Climate’. Via Facebook lanceerden jongeren uit Heist een oproep onder de naam ‘Heist & Berlaar For Climate’. De initiatiefnemers verwachten morgenochtend 150 jongeren aan het station van Heist.

Het idee om met een groep jongeren uit Heist en Berlaar morgen naar de klimaatmars in Brussel te trekken ontstond in het Heilig-Hartcollege. “De klimaatproblematiek leeft hier op school en tijdens de pauzes wordt er zelfs over gediscussieerd. Er zijn heel wat leerlingen die dan ook hun steun willen geven, vandaar dat we morgenvroeg om 9 uur richting Brussel trekken. Ik heb een aantal vrienden die op school zitten in het Heilig Hart van Maria Berlaar en onze actie steunen. Daarom richten we ons ook op leerlingen van die school”, zegt zesdejaars van het college Emiel Roothooft. “Onze directie reageerde begripvol. Anderzijds gaat het nog wel steeds om spijbelen en kunnen ze daar niet omheen. Leerlingen die morgen mee naar Brussel gaan, moesten zich vandaag aanmelden bij het secretariaat. De directie heeft ons ook gevraagd om selfies te nemen tijdens de mars en hen kopieën van onze treintickets te bezorgen, als bewijsstukken.”

“Hoe groot onze groep morgen precies zal zijn is voor ons een raadsel. Op Facebook hebben iets meer dan 100 jongeren zich op aanwezig gezet, een 340-tal hebben interesse. Aan het secretariaat stond er vandaag alvast een lange rij. Ik vermoed dat we met een 150-tal deelnemers zullen zijn”, vertelt Emiel. “Natuurlijk zullen er medeleerlingen zijn die van deze situatie profiteren en zo een dag school willen ontlopen, dat is onvermijdelijk. Maar ik heb liever dat ze dan mee naar Brussel gaan, en onze groep vergroten, dan dat ze thuis zitten niks te doen.”

