Scholen Hof van Riemen worden AH! 26 januari 2018

In Heist-op-den-Berg ondergaan basisschool en atheneum Hof van Riemen een make-over. De scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap krijgen de nieuwe naam AH! en nieuw logo. "De officiële start van een AH!-leeromgeving waarmee we kinderen blijvend willen boeien", zegt de nieuwe directeur Jan Reymenants. "Opleidingen worden aangevuld met werkateliers en keuzemodules. Buddy's en leerteams helpen leerlingen verder te geraken. De natuurlijke leergierigheid van kinderen mag niet worden afgeremd." (AVH)