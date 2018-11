Schlagerfestival voor uitbreiding van scoutslokalen Antoon Verbeeck

28 november 2018

Aan de lokalen van Akabe Albatros, de scoutsgroep uit Pijpelheide voor mindervalide jongeren, en Gidsen Pijpelheide vindt op vrijdag 3 mei de eerste editie van Schlagerhei plaats. Met de opbrengst van het festival wordt de huidige scoutsinfrastructuur versterkt met een polyvalente zaal, een leidingslokaal, een materiaalruimte en een relaxatieruimte.

Akabe Albatros, dat momenteel een zestigtal leden telt, heeft nood aan extra ruimtes. Het materiaal wordt momenteel gestockeerd in containers en de beschikbare speelruimte is te beperkt. “Bij slecht weer is de ruimte niet groot genoeg om spelletjes in te spelen, zeker voor leden met een rolstoel. Daarom hebben we nood aan een extra grote speelruimte, één die leeg blijft van stoelen, tafels en kasten”, zegt oud-leider Bruno Verdoodt. De scouts broeden daarom op bouwplannen. Aan het huidige gebouw langs de Dophei komt er een nieuwe vleugel van 23 op 10 meter. Naast een ruime zaal komt er ook een lokaal voor de leiding, een materiaalruimte en een ‘snoezelruimte’, een lokaal waar de leden kunnen ontspannen en rustige activiteiten in kunnen organiseren.

Om de bouw deels te kunnen financieren werd met de hulp van Koen Rymenants en Kurt Frederickx Schlagerhei opgericht, een schlagerfestival dus. “In deze regio is daar zeker publiek voor te vinden, dat bewijzen de succesvolle festivals in Baal en Tremelo. Voor deze eerste editie wisten we alleen maar mooie namen te strikken: Lindsay, Sasha en Davy, Rene Redley, Filip D’haeze en Johan Veugelers.” Die laatste heeft er alvast zin in. “Schlagermuziek leeft enorm in deze contreien. Sfeer zal er sowieso zijn. Ik woon in Aarschot, dus dit wordt een beetje een thuiswedstrijd. Het feit dat het allemaal voor een goed doel is, is een extra reden om op 3 mei gas te geven”, besluit Johan. Vanaf 1 december zijn de tickets voor het evenement verkrijgbaar bij verschillen afhaalpunten. Meer informatie op www.schlagerhei.be. Akabe Albatros, dat tijdens het evenement de handen uit de mouwen zal steken, zoekt overigens naar extra leiders. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met de groep via leiding@akabe-albatros.be.