Schepen Van Tendeloo helpt mee in kinderdagverblijf Antoon Verbeeck

26 februari 2019

Schepen Kelly Van Tendeloo (PRO Heist) werkte vandaag mee in het Booischotse kinderdagverblijf Het Heiveldje. Geen nieuwe carrièrewending, wel een manier voor de schepen om inspiratie op te doen voor deze legislatuur. “De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) deed een oproep naar alle gemeentebesturen met de vraag om in de week van 25 februari tot 1 maart mee te lopen in hun eigen zorgdiensten. Op deze manier wil men aantonen dat de zorgsector onder druk staat, maar ook nog steeds noodzakelijk is. Bovendien is het voor de nieuwe bestuurders een leuke kennismaking met de zorgdiensten van de gemeente”, vertelt Van Tendeloo. Pampers verversen, de kindjes troosten en in bedje leggen, spelletjes spelen,... het behoorde deze voormiddag allemaal tot haar takenpakket. “Ik vond het heel fijn om te doen. Met een zoontje van anderhalf jaar heb ik best wel wat ervaring op zak en mag ik me een specialist in het verversen van pampers noemen”, lacht de schepen.

Naast Van Tendeloo steken ook onder andere schepenen David Geerts (PRO Heist) en Sarah Wouters (Groen) deze week de handen uit de mouwen bij een zorgdienst.