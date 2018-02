Schepen Geerts trekt lijst PRO HEIST 15 februari 2018

De Heistse sp.a zal met de open lijst PRO HEIST aan de komende gemeenteraadsverkiezingen deelnemen. Hiermee richt de partij zich op inwoners die zich willen inzetten voor de gemeente, maar zich niet willen binden aan een politieke kleur. Lijsttrekker wordt David Geerts, schepen in Heist en parlementslid. "Deze legislatuur hebben we als sp.a proberen het verschil te maken op de domeinen waar we bevoegd waren, zoals mobiliteit, milieu, jeugd en Noord-Zuidbeleid. Bij een volgende bestuursperiode willen we nog meer inzetten op een Heist-op-den-Berg waar het goed leven is. Vanuit een progressieve levensvisie zullen we ons inzetten voor alle Heistenaren zonder enig onderscheid. Daarom zullen we een lijst presenteren met mensen die geëngageerd zijn en zich willen inzetten voor onze gemeente", klinkt het. (AVH)