Schepen en parlementslid David Geerts (sp.a) neemt niet deel aan federale verkiezingen

David Geerts (sp.a) neemt niet deel aan federale verkiezingen Antoon Verbeeck

16 januari 2019

Schepen in Heist-op-den-Berg, parlementslid en cafébaas van Den Hosp David Geerts (sp.a) is in mei geen kandidaat bij de federale verkiezingen. De Itegemnaar legde in 2004 de eed af als parlementslid, als opvolger van Els Van Weert van Spirit. “Ik denk echt dat het niet goed is om je vast te klampen aan een politiek mandaat. Als arbeiderskind heb ik de eer gehad om in het Parlement te mogen zetelen. Ik wou een goed parlementslid zijn in Brussel en een goede volksvertegenwoordiger in onze regio”, reageert Geerts. “Dit is een beslissing die ik reeds enige tijd geleden, genomen heb. Het geeft me op korte termijn de mogelijkheid om me meer met Heist bezig te houden en natuurlijk ook met mijn café. De bedoeling is wel dat ik ander werk ga zoeken. Ik word er 44, dus van uitbollen is geen sprake.” Geerts is deze legislatuur schepen van Openbare Werken, Vrijwilligers en Verenigingen, Waterbeleid, Wonen en Jeugd in Heist-op-den-Berg.