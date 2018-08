Schade aan teelten? Laat het vaststellen 09 augustus 2018

02u39 0 Heist-Op-Den-Berg De gemeente doet een oproep naar land- en tuinbouwers om hun schade aan de teelten aan te geven. De hitte en de droogte van de laatste weken zijn schadelijk geweest voor land- en tuinbouwgewassen.

"Heb je schade aan je teelten en wil je deze laten vaststellen door de schattingscommissie Landbouwschade? Dien dan ten laatste op 17 augustus je aanvraag in voor de schattingscommissie. De schade zal deze zomer nog vastgesteld worden. Na een bezoek van de commissie krijg je een attest waarmee je de geleden schade per perceel kan aantonen aan de belastingen of andere instanties. De droogte van dit jaar is nog niet erkend als landbouwramp. Mocht dit later nog komen, kan je het attest van de schattingscommissie ook daarvoor gebruiken", klinkt het. Hoe vraag je een bezoek van de schattingscommissie aan? Vul het aanvraagformulier in dat je vindt op www.heist-op-den-berg.be/landbouwschade. Mail dit formulier naar economie@heist-op-den-berg.be of breng het binnen bij team Economie, Kerkplein 15 in Heist-op-den-Berg.





(AVH)