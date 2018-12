Samen kerstliedjes zingen in kerk Antoon Verbeeck

Het Davidsfonds organiseert op 26 december opnieuw een samenzang met kerstliedjes. Deelnemers van ‘U zijt wellekome’ ontvangen een bundeltje met kerstliedjes. Onder leiding van een dirigent wordt er samen gezongen. Na de samenzang biedt het Davidsfonds in de kerk een drankje aan. De samenzang start om 15 uur in de kerk van Zonderschot. Toegang is gratis.