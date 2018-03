Sam Vlaeymans schenkt Schriek zege in blessuretijd 13 maart 2018

Voetbal Eerste provinciale

Ondanks enkele grote kansen lukte het Schriek maar niet om te scoren tegen Antonia en zo leek de match op 0-0 af te stevenen. In blessuretijd mocht Sam Vlaeymans echter toch nog eens alleen op de bezoekende doelman af en die hij verschalkte met een knappe lob. "Een mooi moment, maar de ban had al veel eerder gebroken moeten zijn", zegt Vlaeymans, die volgend seizoen naar Herentals trekt. "De wedstrijd was gelijkopgaand, maar wij hadden absoluut de beste kansen met Criel voor rust en ikzelf tot twee keer toe erna met een bal op de lat en eentje die van de lijn werd gehaald. Gelukkig viel de verlossende goal alsnog, maar zo werd het toch nog spannender dan nodig. Onze reactie was in elk geval de juiste na de recente nul op zes. De punten waren broodnodig en we hebben ervoor geknokt. Dat moeten we blijven doen om Schriek zo snel mogelijk en definitief in veiligheid te voetballen. Dat die goal een mooi afscheidscadeau is? Absoluut, maar ik hoop dat er nog volgen, want het seizoen zit er nog niet op." (KDMM)