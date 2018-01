Ruim 1.000 bezwaarschriften tegen opvullen De Kemp 02u47 0 Foto Marc Aerts Jan Baestaens en Marc De Coninck met een eerdere bundel bezwaarschriften aan de vijver die mogelijk zal worden gedempt. Heist-Op-Den-Berg Het openbaar onderzoek rond de vergunning voor het opvullen van visvijver De Kemp is afgesloten met ruim duizend bezwaarschriften. Die komen zowel van verontruste buurtbewoners, vissers als van natuurliefhebbers, grotendeels uit Schriek en Grasheide. De provincie beslist voor 28 februari of aanvrager Heist-Goed BVBA een vergunning krijgt.

"Deze aanvraag tot dumping is reeds de derde op rij, waarbij de eerste aanvraag 153 bezwaarschriften opleverde, de tweede ruim 300 en nu dus meer dan 1.000. Opmerkelijk is dat de aanvraag telkens gewijzigd werd", zeggen Marc De Coninck van actiecomité 'Red De Kemp' en Jan Baestaens, gemeenteraadslid van E.T.A.





De toename van het aantal bezwaarschriften is volgens het actiecomité het gevolg van verscheidene uitspraken van de aanvrager. "De aanvrager heeft het over privégrond, maar dat wil nog niet zeggen dat hij de wet niet moet volgen. Hij zegt ook dat er zuivere grond zal gebruikt worden bij het vullen van de vijver. Daar hebben wij onze twijfels over", vervolgen De Coninck en Baestaens. "We gaan nu modellen van de bezwaarschriften en verhelderende brieven afleveren aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeenten Heist-op-den-Berg en Putte. Dit is nodig om hen voldoende slagkracht te geven bij hun advies aan de provinciale woonomgevingsvergunningscommissie om het volstorten van de vijver te verhinderen. Voor de indieners van de bezwaarschriften is het duidelijk: de hoofddoelstelling van de aanvrager is grond kwijtraken." (AVH)