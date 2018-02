Rook in huis 12 februari 2018

De brandweer van Heist-op-den-Berg is uitgerukt voor een brandje in een woning aan de Mechelsesteenweg. Bij aankomst bleek blussen niet nodig, er hing alleen wat rook. Wellicht was die rook van een defecte installatie. Het euvel was snel opgelost door de woning te verluchten. (EDT)