Rockfestival op parking 01 juni 2018

Op de parking in het centrum van Heist-Goor kan je op zaterdag 9 juni naar het festival Rock Biljair open air. Het festival wordt georganiseerd door biljartclub 't Kot en café 't Wit Paard. De bands op de affiche zijn Eagle Avenue, Joe Pilar en Sold Out. De eerste band speelt om 19 uur. Toegang is gratis. (AVH)