Rocken tijdens jaarmarkt 09 maart 2018

03u03 0

Tijdens de jaarmarkt in Heist-Goor kan je zondag naar een optreden in café 't Wit Paard in de Pastoor Mellaertsstraat. De vierkoppige rockband The overtones speelt er vanaf 16 uur covers van rockbands als Iron Maiden, AC/DC en Wolfmother. Toegang is gratis. (AVH)