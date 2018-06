Rina Rabau trekt provincielijst Groen 30 juni 2018

De Mechelse Rina Rabau (34) zal voor Groen de provincielijst voor het arrondissement Mechelen-Lier trekken. Volgens haar is de rol van het provinciebestuur een coördinerende en stimulerende rol voor het opzetten van samenwerkingen rond duurzame projecten. Haar prioriteiten zijn participatie, mobiliteit en klimaat. Zo wil ze minder fileleed en meer fietsplezier door meer investeringen in fietspaden. Een andere doelstelling is het klimaatneutraal maken van de provincie tegen 2050. Partijvoorzitster Meyrem Almaci is lijstduwer. "Heel veel zaken waarrond mensen in beweging komen, krijgen te weinig aandacht van andere partijen, zoals de statiegeldalliantie." (WVK)