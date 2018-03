Retrobeurs in Kringwinkel 09 maart 2018

Retroliefhebbers zijn deze zaterdag opnieuw op post in de Kringwinkel van Heist-op-den-Berg. Om 9.30 uur start de populaire Retrobeurs en kan je er meubels, gadgets, speelgoed en huisraad uit de fifties, sixties en seventies op de kop tikken. "We verwachten zoals vanouds heel wat kopers, dus vroeg komen is de boodschap", aldus Jan Cools van Kringwinkel Zuiderkempen. De opbrengst van de retrobeurs wordt geïnvesteerd in sociale tewerkstelling. De Kringwinkel ligt in de Noordstraat 25. (AVH)