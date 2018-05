Renner met meeste strijdlust ontvangt kunstwerk 30 mei 2018

De renner die komende zaterdag de meeste strijdlust toont tijdens de Heylen Vastgoed Heistse Pijl ontvangt een schilderkunstwerk van Natascha 'Tasch' Leysen. De organisatie van de wielerwedstrijd wil op deze manier de overleden renner Michael Goolaerts, die op een boogscheut van het parcours woonde, eren.





De Heistse Pijl krijgt dit jaar met Heylen Vastgoed niet alleen een nieuwe hoofdsponsor, het voegde ook de ondertitel 'in memoriam Michael Goolaerts' toe aan de naam van de wedstrijd. Nog een nieuwigheid is de Michael Goolaerts-trofee. "Het werk van 80 op 80 toont enkele kenmerken van Michael. Zo zie je er een wielrenner in en de gele kleur staat voor zijn vrolijk karakter. Draai je het werk om dan krijg je een lach, ook zo typerend aan Michael", legt Natascha uit. "Ik heb het werk uiteraard eerst aan de ouders van Michael laten zien. Van de moeder kreeg een knuffel... dan weet je dat het goed zit. Ze zijn me heel dankbaar."





Renners die de trofee in de wacht willen slepen, moeten op zaterdag wel hun beste klimbenen tonen. "Tijdens de tweede, vierde en zesde rondes vindt er een tussensprint plaats aan de Heistse berg. De top drie verdient punten. De renner met de meeste punten, wint de Michael Goolaerts-trofee", zegt Jef Van den Bosch van de Heylen Vastgoed Heistse Pijl. De organisatie huldigt morgenavond de VIP-tent aan het domein Hof Van Riemen in met een afterwork. Iedereen is welkom vanaf 18 uur. De inkom bedraagt 10 euro. (AVH/