Regiosite Heistleeft.be houdt ermee op 27 februari 2018

02u30 0

De regionale website Heistleeft.be is gestopt. In 2006 ging de site online als een lokale evenementenkalender. "Gaandeweg werden er ook persberichten en filmpjes op het medium gepost en via Facebook bouwden we een groot bereik op. Later werden er onder eigen redactie artikels en interviews gepubliceerd", delen oprichters Sam Vloeberghs en Steven Anthonis mee via de site. "Door onze andere professionele activiteiten werd het voor ons steeds moeilijker om de nodige aandacht aan Heistleeft.be te blijven schenken. We eindigen nu graag in schoonheid en danken onze duizenden volgers en iedereen die op vrijwillige of freelance basis heeft meegewerkt." (AVH)