Reed vrouw (50) bewust in op haar vader? 18 juli 2018

02u39 0 Heist-Op-Den-Berg Rechter Suzy Vanhoonacker buigt zich momenteel over een zaak waarbij een vijftigjarige vrouw vermoedelijk bewust wou inrijden op haar vader. Dat gebeurde naar verluidt tijdens de trouw van haar zoon waarop ze niet was uitgenodigd.

"Bedreiging", luidde het in de vordering van openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. "Nadat ze eerst de familie verbaal uitschold, stapte ze opnieuw in haar auto en reed ze aan hoge snelheid in de richting van de ceremoniewagen. Ze stopte op tijd, zette zich in achteruit en reed opnieuw weg. Deze keer in de richting van haar vader. Pas op het laatste moment trok ze aan haar stuur in de andere richting." De vrouw ontkende alles. Niet enkel bij de politie, maar ook tegenover de rechter. "Het was niet de auto waarmee ik anders reed. Het stuur stond scheef en ik maakte een inschattingsfout omdat ik in de verkeerde versnelling zat", aldus de vijftigjarige. Volgens haar raadsman kon het parket ook niet aantonen dat er effectief een intentie was om bewust op haar vader in te rijden. Er werd om de vrijspraak gevraagd. Inmiddels zou de familie opnieuw contact hebben. Vonnis volgt op 8 augustus.





(TVDZM)