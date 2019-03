Recensie Punch ***½ Annelin Marien

27 maart 2019

10u06 0 Heist-Op-Den-Berg Met ‘taxi vake’, want we hebben onze trein gemist, komen mijn zus en ik aan bij Punch in Heist-op-den-Berg. “Amai, dat ziet er ferm uit!”, zegt onze grootvader die zo lief was ons te brengen, en inderdaad, de grote glazen veranda springt meteen in het oog. Door ons trein-akkefietje zijn we een beetje te laat op onze reservatie, maar het personeel onthaalt ons heel vriendelijk, en we worden tot onze blijdschap een tafeltje toegewezen in die ‘ferme’ veranda.

Als aperitief bestellen we beiden een mojito (€11). Erg goedkoop vind ik dat niet, maar we krijgen wel een gigantisch glas heel lekkere mojito, dus de cocktail is zijn prijs wel waard. Als voorgerecht neemt mijn zus een trio van hapjes (€9,5) en ik Gandaham-kroketten (€15,5). Het trio van hapjes bestaat uit geitenkaasrolletjes, gemarineerde groenten en kaviaar van tomaten. Het bordje ziet er wel fancy uit, maar volgens mijn zus is dit voorgerechtje geen hoogvlieger: de geitenkaasrolletjes zijn wel smakelijk, maar de groentjes zijn niet zo heel lekker gemarineerd, en de tomatenkaviaar is eigenlijk een chic woord voor tomatensaus. Mijn Gandaham-kroketten daarentegen zijn uitstekend. Ze zijn duidelijk vers gemaakt en er zit een deftig slaatje bij, dus ik ben heel tevreden over mijn voorgerecht. Mijn zus mag wel een halve kroket hebben van mij.

Hoewel er na ons voorgerecht, het is intussen half acht en maandagavond, niet heel veel tafeltjes meer zitten die nog geen hoofdgerecht hebben gehad, komt de vriendelijke ober vragen of ze met het hoofdgerecht nog even moeten wachten. Zulke kleine sympathieke gebaren kan ik appreciëren, zo hebben we het gevoel dat we absoluut nog niet weg moeten en rustig onze tijd mogen nemen, hoewel wij de laatste tafel zijn die nog eten moet. Maar we zeggen dat ons hoofdgerecht gerust mag komen, en niet veel later komt de ober een pasta Punch (€19) en een steak met champignonroomsaus en aardappel in de schil brengen (€24). De steak is voor mijn zus: ze vroeg hem bleu gebakken, en dat is heel goed gelukt. Het vlees is nog rood en bloederig, zoals ze het graag heeft. De aardappel in de schil is een beetje overkookt, maar de champignonsaus is lekker. Ik had pasta Punch, met currysaus, wokgroenten en kip. De pasta is leuk gepresenteerd met wat verse kroepoek op, de wokgroentjes zijn knapperig en de currysaus is mild: de hoofdgerechten zijn geslaagd.

Om af te sluiten nemen we nog een sabayon (€16 voor 2 personen) met Marsala (een soort Italiaanse porto), en we krijgen opnieuw elk een gigantische coupe. De sabayon is super: heel luchtig, zeker niet te weinig Marsala, en er zit een goede bol ijs in. De ober komt nog eens langs, om al lachend te zeggen dat sabayon ook zijn lievelingsdessert is. We sluiten onze avond in de veranda van Punch tevreden af.

Contactgegevens:

Kattestraat 6, 2220 Heist-op-den-Berg

015 65 34 31

www.punchheist.be (‘coming soon’)

Openingsuren:

Alle dagen open vanaf 11u00 / zondag: 10u00 / maandag: 9u00 - Woensdag sluitingsdag.

Prijzen:

Voorgerechten: €5-€16,5

Hoofdgerechten: €13,5-€28

Desserts: €5,5-€16

Scores:

Eten: 7/10

Bediening: 8,5/10

Comfort: 7/10