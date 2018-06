Ramkrakers krijgen samen meer dan 21 jaar cel 23 juni 2018

02u54 0

De rechtbank in Mechelen heeft vijf Roemenen schuldig bevonden aan verschillende ramkraken. In onze regio kregen tientallen krantenwinkels hen over de vloer in 2012 en 2013. Een verdachte werd vrijgesproken. De buit bestond, met uitzondering van een inbraak in een tuincentrum, veelal uit sigaretten. 't Bareeltje in Putte kreeg de ramkrakers maar liefst vier keer over de vloer. Spilfiguur Nicolai B. (41) is veroordeeld tot een celstraf van acht jaar en negen maanden en een geldboete van 6.000 euro. Nochtans pleitte de verdediging voor de vrijspraak omwille van te weinig bewijsmateriaal. Andere verdachten in het dossier kregen celstraffen tussen de drie en vijf jaar cel. (TVDZM)