Ramen- en deurenproducent Verona slankt af na faillissement Antoon Verbeeck

05 december 2018

10u43 0

Ramen- en deurenproducent Verona uit Booischot (Heist-op-den-Berg) gaat voort onder een afgeslankte vorm. Het bedrijf vroeg in augustus bescherming tegen schuldeisers aan, nadat het klappen moest incasseren in de concurrentiestrijd met buitenlandse prijsbrekers. De Mechelse ondernemingsrechtbank heeft nu de goedkeuring gegeven aan een interne doorstart met een nieuw opgerichte vennootschap, die deels dezelfde aandeelhouders telt als de oude nv Verona. “31 van de 70 huidige werknemers zullen deel uitmaken van dit vennootschap en krijgen een zo goed als ongewijzigde arbeidsovereenkomst. De andere werknemers worden ontslagen via de procedure van het faillissement”, deelt meester Kris Van den Berghen, die aangesteld is als gerechtsmandantiras, mee. De productie blijft plaatsvinden in Booischot, de plaatsing van de producten wordt uitbesteed aan externe firma’s. Verona nv, dat vorige week failliet is verklaard, opende twee jaar geleden een nieuwe productielijn voor aluminumramen. Het bedrijf telde daar zo’n 2 miljoen euro voor neer.