Radio Apollo ziet in refter van oude meisjesschool een nieuwe thuis Antoon Verbeeck

14 november 2018

14u55 0 Heist-Op-Den-Berg Radio Apollo heeft met de voormalige refter van de oude meisjesschool in Wiekevorst een nieuwe locatie op het oog. De radiozender heeft momenteel een thuisbasis op privédomein langs de Witte Gracht, maar wil op termijn verhuizen.

“Onze studio staat nu in de tuin bij moemoe Apollo, een dame van 97 jaar. Al sinds 1982 mogen we op haar eigendom radio maken. We hebben een goede verstandhouding met de familie, maar het is onduidelijk wat er gaat gebeuren wanneer zij komt te overlijden. Bovendien willen we onze werking verder ontwikkelen en hebben we meer ruimte nodig. Uitbreiden is op onze huidige locatie niet mogelijk. Vandaar dat we nu al een tijd naar een nieuwe locatie aan het zoeken zijn”, legt Benny Deckers van Radio Apollo uit.

Jeugdhuis Kwinten en de voormalige uitleenpost van de bibliotheek passeerden de revue als mogelijke bestemmingen. Uiteindelijk blijkt een pand in de Sint-Jozefstraat de meest haalbare oplossing te zijn. “Het gaat om de jeugdrefter van de oude meisjesschool, die momenteel geen functie heeft. We zouden ook één van de vier lokalen van de muziekacademie, die ook aan de oude school zit, kunnen krijgen. Dat lokaal willen we dan gebruiken als stockruimte. Uiteraard moeten er eerst nog aanpassingen gebeuren en we wachten nog op het verslag van de brandveiligheid. Het is dus nog niet honderd procent zeker dat dit onze nieuwe bestemming wordt.”

“Er moeten nog een aantal zaken bekeken worden. Zoals bijvoorbeeld de elektriciteit en de brandveiligheid. De parking aan de oude meisjesschool moet ook aangepast worden”, antwoordde burgemeester Luc Vleugels (CD&V) tijdens de gemeenteraad op de vraag van Tamara Ceuppens (Vlaams Belang). “Het is momenteel onduidelijk of de activiteiten van Radio Apollo en de muziekacademie op één site kunnen plaatsvinden, zonder dat ze elkaar storen. Er is dus nog geen groen licht. We verwachten dat we deze maand duidelijkheid kunnen scheppen.”

“Hopelijk brengt de Sint of Kerstman ons het goede nieuws en kunnen we volgende jaar of in 2020 met de verhuis starten. Het zou een serieuze opsteker zijn na het mislopen van onze frequentie”, vertelt Benny. “We hebben nog steeds de ambitie om ooit in de ether te gaan en zijn momenteel aan het bekijken of we alsnog een frequentie kunnen binnenhalen. Voorlopig trekken we via het inter ons plan wel. Het aantal luisteraars dat ons via het internet volgt groeit week na week en ook op sociale media zijn we heel actief. Deze zaterdag krijgen we met Steven Goegebeur een bekende gast over de vloer en verwachten we dat er opnieuw heel wat mensen zullen inschakelen. Radio Apollo staat niet stil en leeft nog, dat is het belangrijkste.”