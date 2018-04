Radio Apollo wint Cultuurprijs 10 april 2018

02u34 0 Heist-Op-Den-Berg Radio Apollo uit Wiekevorst heeft de Heistse Cultuurprijs voor 'Grote Verdienste' gewonnen. De prijs is een lichtpuntje na een donkere periode voor de radiozender die begin dit jaar zijn FM-frequentie verloor.

"Dit doet deugd. Vier maanden geleden kwam de harde en onterechte beslissing uit Brussel. Dan is deze prijs toch een beetje rechtvaardigheid. Het geeft ons een boost", zegt een fiere Benny Deckers van Radio Apollo. Hoewel al heel wat trouwe fans Apollo online beluisteren, wil de zender toch nog strijden voor een frequentie.





Nieuwe FM-frequenties

"In augustus komen er 21 nieuwe frequenties bij. We hebben opnieuw een dossier ingediend en hopen op een positieve uitslag. We zijn tevreden over onze internetradio; de kwaliteit is goed en het geluid is zuiver. Een grote groep luisteraars is mee op die kar gesprongen, maar voor het ouder publiek, een belangrijke doelgroep, is het niet ideaal. Ondertussen lopen ook de onderhandelingen over een nieuwe stek voor onze studio verder. De oude meisjesschool, waar we de jeugdrefter mogen gebruiken, wordt wellicht onze nieuwe thuis."





Naast Radio Apollo gingen ook de 16-jarige muzikant en componist Simon Debacker (Beloftevolle Debutant) en regisseur Rudi Giron (Opmerkelijke Prestatie) aan de haal met een Cultuurprijs.