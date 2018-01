Radio Apollo verliest FM-frequentie PAK WIJZIGINGEN IN LOKALE RADIOLANDSCHAP WANNES VANSINA BERTJE WARSON

02u35 0 Marc Aerts Hendrik Thielemans en Bert Deckers van de Wiekevorstse Radio Apollo: "We gaan verder als internetradio.". Heist-Op-Den-Berg De overgang van oud naar nieuw bracht opvallend veel wijzigingen in het lokale radiolandschap. Het Lierse Pallieter liet na 14 jaar radiostilte opnieuw van zich horen, tot grote tevredenheid van de fans. Minder vrolijk ging het eraan toe in Wiekevorst en Willebroek, waar radio's Apollo en Rivierenland noodgedwongen uit de ether gingen. "We vechten terug."

Pallieter maakte 36 jaar lang radio, van 1981 tot 2004. Oprichter Jan Ceulemans en de presentatoren van het eerste uur Benny Guldentops, Willem Van Walem en Bart Geysbrechts lieten klokslag middernacht opnieuw van zich horen. Ze lieten de champagne knallen en gingen na 14 jaar terug van start met een feestelijke uitzending. "Niet alleen de regio maar Radio Pallieter kan wereldwijd beluisterd worden. Jos d'Haens voorzitter van het Zimmertorencomité, zorgt ervoor dat de uitzendingen gebeuren onder het waakzaam oog van Louis Zimmer in de unieke Zimmertoren. Dit had ik nooit durven dromen maar we zijn terug en hoe... het is een bom we krijgen zovele positieve reacties. Sinds nieuwjaarsnacht 5.000, van over de hele wereld. Dit is een onverwacht en ongezien succes!", zeggen de radiomakers. Ze willen de gouden jaren terugbrengen, met swingende muziek van de jaren '60 tot '90. Muziek word afgewisseld met onder meer kort streeknieuws. Hiervoor wordt samengewerkt met diverse lokale besturen en verenigingen.





Marc Aerts Radio Pallieter neemt na 14 jaar radiostilte een nieuwe start in de Zimmertoren.

Meerwaarde voor Lier

"Toeristisch gezien betekent Radio Pallieter een enorme meerwaarde en kan er een interactie plaatsvinden tussen radio en toeristen. Momenteel starten we met digitale radio die iedereen kan beluisteren via de nieuwe website www.radiopallieter.eu. Ons dossier is ontvankelijk verklaard en nu is het wachten op de toekenning van onze FM frequenties met antennes in Lier op 106.4 en Nijlen 105.3 FM."





Somberder zijn de radiomakers van Apollo in Wiekevorst. Zij verloren na 35 jaar hun erkenning en moesten bijgevolg afscheid nemen van hun FM-frequentie, al wilde oprichter Benny Deckers dat woord niet uitspreken. "Het is tijdelijk omdat het kabinet onze vergunning onterecht niet heeft goedgekeurd. Op 11 januari moet ik bij onze advocaat zijn." Hij wilde vooral positief zijn. Apollo hield zaterdag een feestje met nieuwjaarszangers en wafels. "Apollo leeft enorm. Het is ongelofelijk hoeveel steunbetuigingen we de afgelopen maand hebben gekregen. Ik zal koning Filip en koningin Mathilde uitnodigen om het boek over Apollo aan hen te overhandigen."





Apollo gaat verder als internetradio, net als Radio Rivierenland, de tweede lokale radio in het Mechelse die niet voorkomt in het nieuwe frequentieplan van minister Gatz. De radio voor Klein-Brabant, Vaartland en Rupelstreek kondigt aan dit jaar een nieuwe vergunning te zullen aanvragen.





Ook de Mechelse radiostations zijn dit weekend verhuisd naar nieuwe frequenties. Randstad zit nu op 105.5, Reflex op 106.2 en Opsinjoor op 106.6 Fm