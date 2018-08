Radio Apollo krijgt politieke partijen over de vloer 24 augustus 2018

Radio Apollo, de lokale radio uit Heist-op-den-Berg, krijgt in aanloop naar de verkiezingen de verschillende politieke partijen uit de gemeente over de vloer. "In ons programma 'Het vragen waard' op zaterdagochtend van 10 tot 12 uur blikken we terug op de voorbije jaren en peilen we naar de toekomstplannen. Hiervoor verwachten we de lijsttrekkers van de verschillende partijen, die meteen hun favoriete muziek kiezen", klinkt het. "Op 8 september verwachten we N-VA en Open Vld. Op 15 september is het de beurt aan ETA + en Pro Heist. Op 22 september volgen Groen en PVDA, het rijtje wordt afgesloten op 29 september met CD&V en Vlaams Belang. Luisteren kan ook via www.radioapollo.be." (EDT)