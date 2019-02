Raadslid klaagt over losse kasseien in Bergstraat Antoon Verbeeck

14 februari 2019

Gemeenteraadslid Marcel Van Hoof (ETA+) klaagde tijdens de laatste raadszitting over de kasseien in winkelstraat Bergstraat. “Over de ganse rijbaan liggen de stenen tussen de rijbaan, parkeerplaatsen en voetpaden helemaal los en steken ze boven de rijbaan en parkeerplaatsen uit”, klonk het. Het raadslid vreest dat er ongelukken zullen gebeuren. “Dit is een zeer gevaarlijke toestand. In het verleden werd dit al meerdere malen aangeklaagd en de staat van het voetpad is er niet beter op geworden. Er moet dringend iets gebeuren.” Van Hoof bracht zelfs een kassei mee naar de gemeenteraad. Schepen van Openbare Werken David Geerts (PRO Heist) stelde dat de gemeente al van plan was om in te grijpen. “Samen met de aannemer en technische dienst bekijken we wat de meest duurzame oplossing is. Uiteraard moeten we nu rekening houden met het winterweer.”