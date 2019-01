Punkrockfeestje in café ‘t Wit Paard Antoon Verbeeck

30 januari 2019

11u44 0

Café ‘t Wit Paard in de Pastoor Mellaertsstraat te Heist-Goor organiseert op zaterdag 9 februari het punkrockfeestje Post.Punk.Pjeid. Op de affiche staan drie bands: de punkrockers Reckless, Harry Gagger, dat schlagers in een punksausje giet, en The Rawönes, een coverband van de bekende punkrockband Ramones. Het feestje start om 20 uur. Inkom is gratis.