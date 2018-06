Provincie zegt njet tegen dempen visvijver De Kemp 13 juni 2018

De provincie Antwerpen weigert een omgevingsvergunning te verlenen aan de firma Heist-Goed voor het dempen van visvijver De Kemp op de grens van Schriek en Grasheide. Het actiecomité Red De Kemp, dat tegen het dempen van de vijver is en vreest voor geluids-, milieu- en mobiliteitshinder, haalt zo zijn slag thuis.





"Dat de bestendige deputatie de vergunning weigert, betekent dat de vele inspanningen van het actiecomité en de betrokkenheid van omwonenden en natuur- en visliefhebbers de deputatie vermurwden. Met dit negatief advies geeft het blijk van voortschrijdend inzicht", deelt Jan Bastaens mee, die met zijn partij E.T.A. het comité steunt. "De aanvraag was op het vlak van mobiliteit niet aanvaardbaar en het opstellen van een milieueffectrapport was hier ook noodzakelijk. De indiener maakte ook onvoldoende duidelijk wat de nabestemming van de visvijver is."





In beroep?

Heist-Goed krijgt nu 10 dagen tijd om bezwaar in te dienen tegen de beslissing. "Vanuit de bevoegde administratie was er positief advies en ook de gemeente Heist-op-den-Berg reageerde positief. We hebben rekening gehouden met de opmerkingen bij vorige aanvragen en er werden voorwaarden opgelegd die rekening hielden met de omwonenden en de natuur. We zaten ook met het comité rond de tafel, en hebben waar mogelijk bijgestuurd. Uiteraard is het veel makkelijker om negatieve commentaar te geven, dan zulke dossiers constructief uit te werken. Of we in beroep gaan, is nog niet beslist", klinkt het bij Heist-Goed. (AVH)