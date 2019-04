Provincie werkt aan betere toegankelijkheid domeinen met kortingskaart en stappenplan Antoon Verbeeck

12 april 2019

12u35 3 Heist-Op-Den-Berg De provincie Antwerpen kondigde vanmorgen in provinciaal groendomein De Averegten aan dat voortaan alle provinciale groen- en recreatiedomeinen de European Disability Card, een kortingskaart voor personen met een beperking, aanvaarden. Niet toevallig werd De Averegten uitgekozen. Het groendomein in Hallaar (Heist-op-den-berg) staat bekend als rolstoelvriendelijk en liet onlangs een stappenplan voor personen met autisme opmaken.

Met de European Disability Card, kortweg EDC, kan je als houder voordelen genieten bij cultuur, vrijetijds- en sportactiviteiten en mag je gratis een begeleider meebrengen. De Nekker in Mechelen aanvaardt al langer de kaart, maar nu volgen ook de andere provinciale domeinen. “Nu de lente volop is losgebarsten en het toeristisch seizoen alweer begint, willen we nog eens benadrukken dat zoveel mogelijk mensen moeten kunnen genieten van een kwalitatief hoogstaande vrijetijdsbesteding in onze domeinen”, zegt Jan De Haes (N-VA), gedeputeerde voor onder meer Recreatie- en Groendomeinen en Toerisme. “We realiseren dit door al onze domeinen toe te voegen aan de groeiende lijst van aanbieders die voordelen uitwerken voor de houders van een EDC-kaart.”

Personen die al een erkenning hebben voor hun beperking bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken kunnen gratis de EDC-kaart aanvragen. De kaart zal vooral voordelig zijn provinciale parking met betalende inkom als De Nekker, het Zilvermeer in Mol en Arboretum Kalmthout. Ook alle andere parken, waaronder De Averegten, zullen hun toegankelijk aanbod toevoegen aan het overzicht van de voordelen van de kaart. “Zo hebben we in de domeinen van de provincie al rolstoeltoegankelijke speeltuinen en tuigen, is er het doelgroepenbad in De Nekker en beschikken we over rolwagenliften, verharde paden en aangepaste zandrolstoelen. Sowieso blijft de provincie inspanningen doen om het het vrijetijds- en toeristisch aanbod zo toegankelijk mogelijk te maken en te houden. Vandaar dat het ook evident is dat we de EDC-houders steunen.”

Binnen het kader van toegankelijke domeinen gaat de provincie nog een stap verder voor De Avergten. Met de medewerking van Sien De Poorter van Toerisme voor Autisme liet het een stappenplan opmaken voor domeinbezoekers met autisme. Het plan bereidt deze personen voor op wat ze allemaal in het park kunnen bezichtigen, waar ze iets kunnen eten, hoe ze De Averegten kunnen bereiken,... “Op deze manier kunnen mensen met autisme het domein op een voor hen aangename manier bezoeken. Het visueel stappenplan loodst hen door De Averegten en bied hen een houvast tijdens de reisweg van en naar het domein. Het verbetert de toegankelijkheid voor mensen met een autismespectrumstoornis.” Het stappenplan is online te vinden via www.toerismevoorautisme.be/averegten-stappenplan.