Professor vertelt over kankeronderzoek en ziekte bij zoon Antoon Verbeeck

13 november 2018

Davidsfonds Booischot nodigt op donderdag 15 november professor Johan Swinnen uit. Swinnen is kankeronderzoeker aan het Leuvens Kankerinstituut. Zes jaar geleden kwam de ziekte plots heel dichtbij toen bij zijn zoon Pieter een hersentumor werd vastgesteld. Johan beloofde om van Leuven naar Compostela te lopen als zijn zoon de ziekte zou overleven. Afgelopen zomer heeft hij die belofte mogen waarmaken. Swinnen vertelt op donderdag over zijn lange tocht als onderzoeker en als vader van een patiënt. De lezing vindt plaats in het parochiecentrum en start om 20 uur. De inkom bedraagt 5 euro. Davidsfonds zal de opbrengst van de activiteit schenken aan het Leuvens Kankerinstituut.