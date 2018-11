Proef (h)eerlijke wijnen in wereldwinkel Antoon Verbeeck

13 november 2018

Voor het derde jaar op rij worden er in de Oxfam-wereldwinkel van Heist-op-den-Berg wijnproefdagen georganiseerd. Vrijdag 16 november en zaterdag 17 november kan je tussen 13.30 en 17 uur komen proeven van verschillende wereldwijnen uit Chili, Argentinië en Zuid-Afrika. Wie deelneemt aan de wijnbeurskwis maakt kans op een pakket van zes wijnen. De wereldwinkel van Heist heeft zijn thuis in de Kringwinkel in de Noordsstraat.