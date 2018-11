Pop-up winterbar Moose wordt een kwart groter Antoon Verbeeck

08 november 2018

19u05 0

Pop-up winterbar Moose palmt van 22 november 2018 tot 6 januari 2019 opnieuw het plein aan het torengebouw in. De populaire winterbar zal voor deze vierde editie groter zijn dan de vorige jaren. “Het overdekt terras wordt mee opgenomen in het interieur. De chalet zal met deze aanpassing zo’n 25 procent groter worden. Het interieur blijft grotendeels hetzelfde, maar met de uitbreiding komt er wel plaats om ook in het eerste deel van de chalet een extra toog te voorzien. Het stuk terras dat niet overdekt was, zullen we nu wel overdekken”, licht initiatiefnemer Jan Moons toe. “De vaste foodbar buiten verdwijnt en op vrijdag komt er steeds een nieuwe foodtruck. Carterre steekt ook dit jaar heel de site in het groen en de oude skilift zal weer als selfie-booth ten tonele verschijnen.” Net zoals bij de vorige edities vinden er talloze activiteiten in en aan de winterbar plaats. De opbouw van de bar is ondertussen gestart. Meer info op www.winterbarmoose.be