Politie vat dronken bestuurders bij de kraag Els Dalemans

15 december 2018

De lokale politie van Heist-op-den-Berg organiseerde tijdens de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 december een WODCA-actie. In totaal werden daarbij 218 bestuurders aan een ademtest onderworpen.

Drie bestuurders bliezen de ‘A’ van ‘alarm’, dit betekent dat hun alcoholgehalte hoger of gelijk was aan 0,22 mg/liter maar lager dan 0,35 mg/liter. Twee bestuurders kregen een ‘P’ van ‘positief’ af te lezen, bij hen lag het alcoholgehalte hoger of gelijk aan 0,35 mg/liter. Eén van de bestuurders moest zijn rijbewijs meteen voor een periode van 15 dagen inleveren.

Nog tijdens de WODCA-actie werden 2 processen-verbaal opgesteld, voor het rijden met een voorlopig rijbewijs op een moment dat dit niet is toegestaan.