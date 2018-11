Politie neemt voor 38.000 euro drugs in beslag Els Dalemans

17 november 2018

19u00 0

De politie van Heist-op-den-Berg heeft voor in totaal zo’n 38.000 euro aan drugs in beslag genomen. De drugsvangst kadert in een lopend drugsonderzoek van de lokale recherche. “De politie nam maar liefst 907 XTC-pillen, 4,2 liter GBL -dat is een aanmaakvloeistof voor GHB, beter gekend als ‘vloeibare XTC’- 9 LSD-trips, 70 gram cannabis, 9 gram hasjiesj, 6,5 gram XTC-poeder en 4 gram cocaïne in beslag”, zegt woordvoerster Kim Bastaens. “De totale straatwaarde van dit alles wordt geschat op 38.000 euro. De verdachte is een 38-jarige man uit Hulshout, hij zit momenteel in de gevangenis van Antwerpen.”