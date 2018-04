Politie maakt werk van slimme camera's 27 april 2018

De politiezone van Heist-op-den-Berg onderzoekt de komst van ANPR-camera's. Waar de automatische nummerplaatherkenningscamera's zouden komen en wanneer ze hun intrede maken, is nog niet duidelijk.

Naar aanleiding van de verkrachting in het Bergbos wees oppositiepartij Vlaams Belang in 2016 op het feit dat er geen vaste ANPR-camera's in de gemeente Heist-op-den-Berg hangen. Volgens de partij hadden camerabeelden zeer nuttig kunnen zijn in de zoektocht naar de verdachte. Het gemeentebestuur had toen nog geen plannen, maar die zijn er nu wel. Korpschef van de politiezone Heist-op-den-Berg Luc Geens maakte tijdens de gemeenteraad bekend dat de eerste stappen zijn gezet.





Veel vraagtekens

"Alle politiezones hebben een bedrag uit het verkeersveiligheidsfonds 2013 ontvangen. Wij gaan een deel van dit bedrag, 140.000 euro, spenderen aan een onderzoek voor ANPR-camera's", sprak hij.





"Waarom zijn die studiekosten nodig? Op dit ogenblik zijn er nog veel vraagtekens. Hoe zit het met de glasvezel, om de verbinding met de camera's te kunnen maken, en wat met de vergunningen? Dat zijn zaken die we willen onderzoeken. Politiezones en lokale besturen konden tot voor kort hun bestellingen voor ANPR-camera's op Vlaams niveau plaatsen. Dat werd nu stopgezet en deze opdracht wordt nu aanbesteed door de federale politie. We moeten nog bekijken hoe dit in onze provincie in elkaar zit."





Eens de studie is gemaakt, kan er ook meer duidelijkheid komen over de geschikte locaties voor de camera's. "We hebben nu nog geen enkel idee van waar de camera's komen te staan. We grenzen aan de provincie Vlaams-Brabant, en aan de politiezones Bodukap, Zuiderkempen en Berlaar-Nijlen. Uiteraard moeten we rekening houden met de locaties van de camera's in andere gemeenten en politiezones." (AVH)